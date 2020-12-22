MTG Akademi ara verdi

Futbol kulüpleri koronavirüs nedeniyle futbol sezonunun başlanmayacak olmasına rağmen sürdürdükleri antrenmanlarını ülkede artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle durdurma kararı aldı.

Gönyeli Akademi ve Yonpaş Dumlupınar'ın ardından Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademide antrenmanlara ara verdi. Yapılan açıklamada, "Ülkede artan vakalar nedeniyle devam eden akademi çalışmaları geçici bir süreliğine durdurma kararı alınmıştır"ifadelerine yer verildi.

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22/12/2020 08:39