MTG Akademi Turnuvası NorthernLAND sponsorluğunda gerçekleşiyor
03/09/2022
Mağusa Türk Gücü Akademi Futbol Turnuvası bugün NorthernLand sponsorluğunda başlıyor.
Canbulat Stadı’nda saat 15.00'da başlayacak organizasyona 2009 -2011 ve 2014 grupları katılacak.
Mağusa Türk Gücü Akademi yanında turnuvada yer alacak 7 Akademi şöyle:
1. Pera L. Gençler Birliği Akademi
2.Düzkaya KO Akademi
3.Doğan Türk Birliği Akademi
4.1461 İskele Trabzon SK Akademi
5. Göçmenköy SK Akademi
6. Cihangir GSK Akademi
7. Çetinkaya SK Akademi