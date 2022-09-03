MTG Akademi Turnuvası NorthernLAND sponsorluğunda gerçekleşiyor

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03/09/2022

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MTG Akademi Turnuvası NorthernLAND sponsorluğunda gerçekleşiyor

 Mağusa Türk Gücü Akademi Futbol Turnuvası bugün NorthernLand sponsorluğunda başlıyor.
 Canbulat Stadı’nda saat 15.00'da başlayacak organizasyona 2009 -2011 ve 2014 grupları katılacak.
 Mağusa Türk Gücü Akademi yanında turnuvada yer alacak 7 Akademi şöyle:
1. Pera L. Gençler Birliği Akademi 
2.Düzkaya KO Akademi
3.Doğan Türk Birliği Akademi
4.1461 İskele Trabzon SK Akademi
5. Göçmenköy SK Akademi
6. Cihangir GSK Akademi
7. Çetinkaya SK Akademi

03/09/2022 10:19
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TAGS:  Mağusa Türk Gücü Akademi Futbol Turnuvası
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