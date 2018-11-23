MTG Akademi’den bir ilk

Adanın en büyük futbol akademisi olan Mağusa Türk Gücü Akademi, Karakol İlkokulu futbol takımına Ana Sponsor oldu.

Mağusa Türk Gücü Altyapı Sportif Koordinatörü Kemal Okta ve altyapı yöneticileri Enver Karakaya, Fırat Özatila ve Ahmet midem Karakol İlkokulu okul müdürü Mustafa Toto’ya ve Karakol beden eğitimi öğretmeni Hakan Şeren Çocuk ile geçen hafta uzun süren toplantılar sonucunda sponsorluk anlaşmasını imzaladılar.

Bu neticede Mağusa Türk Gücü yönetimi bugün Karakol ilkokuluna ana sponsorluk anlaşması çerçevesindeki malzemelerini teslim etti. Mağusa Türk Gücü altyapı yöneticileri ve sportif koordinatörü Karakol ilkokuluna yapılan sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını aktardılar. Okul müdürü Toto Mağusa Türk Gücü takımının adanın en büyük takımı olduğunu ve Karakol İlkokuluna sponsor olduklarından dolayı çok memnun olduğunu bildirdi