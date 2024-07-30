MTG Akademisi Aras Aktuğralı Anı Turnuvası Düzenliyor

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30/07/2024

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MTG Akademisi Aras Aktuğralı Anı Turnuvası Düzenliyor

Mağusa Türk Gücü Akademisi 6 Şubat depreminde aramızdan ayrılan 6'ıncı akademi öğrencisi Aras Aktuğralı'yı organize edilecek turnuva ile anıyor.
Şampiyona yakışır şekilde planlanan Mağusa Türk Gücü Akademisi 1. Aras Aktuğralı Anı Turnuvası 4 Ağustos Pazar günü Canbulat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve iki farklı yaş kategorisinde yapılacak. 
2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katılımıyla  büyük organizasyon ve futbol şenliği izlenecek.
Turnuvaya katılacak olan takımlar;
Mağusa Türk Gücü 
Baf Ülkü Yurdu 
Cihangir 
Perre Futbol Okulu 
Mormenekşe 
İskele Trabzon 
Yeniboğaziçi

30/07/2024 16:08
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TAGS: MTG Akademisi, Aras Aktuğralı, Anı Turnuvası
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