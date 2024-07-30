MTG Akademisi Aras Aktuğralı Anı Turnuvası Düzenliyor
30/07/2024
Mağusa Türk Gücü Akademisi 6 Şubat depreminde aramızdan ayrılan 6'ıncı akademi öğrencisi Aras Aktuğralı'yı organize edilecek turnuva ile anıyor.
Şampiyona yakışır şekilde planlanan Mağusa Türk Gücü Akademisi 1. Aras Aktuğralı Anı Turnuvası 4 Ağustos Pazar günü Canbulat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve iki farklı yaş kategorisinde yapılacak.
2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katılımıyla büyük organizasyon ve futbol şenliği izlenecek.
Turnuvaya katılacak olan takımlar;
Mağusa Türk Gücü
Baf Ülkü Yurdu
Cihangir
Perre Futbol Okulu
Mormenekşe
İskele Trabzon
Yeniboğaziçi