MTG Akademisi Aras Aktuğralı Anı Turnuvası Düzenliyor

Mağusa Türk Gücü Akademisi 6 Şubat depreminde aramızdan ayrılan 6'ıncı akademi öğrencisi Aras Aktuğralı'yı organize edilecek turnuva ile anıyor.

Şampiyona yakışır şekilde planlanan Mağusa Türk Gücü Akademisi 1. Aras Aktuğralı Anı Turnuvası 4 Ağustos Pazar günü Canbulat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve iki farklı yaş kategorisinde yapılacak.

2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katılımıyla büyük organizasyon ve futbol şenliği izlenecek.

Turnuvaya katılacak olan takımlar;

Mağusa Türk Gücü

Baf Ülkü Yurdu

Cihangir

Perre Futbol Okulu

Mormenekşe

İskele Trabzon

Yeniboğaziçi

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