MTG Başkanının Yanında

Mağusa Türk Gücü lokalinin yenilenmesi sürecinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sezon sonu  istifa edeceğini açıklayan Koral Bozkurt’a taraftar sahip çıktı.

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07/03/2020
HK

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MTG Başkanının Yanında
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Mağusa Türk Gücü lokalinin yenilenmesi sürecinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sezon sonu  istifa edeceğini açıklayan Koral Bozkurt’a taraftar sahip çıktı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan, bu sezon şampiyonluğu için de gün sayan MTG camiası, her türlü fedakarlığı yapan Bozkurt’un istifa etmesini istemiyor.

Bugün oynanan Gönyeli maçı öncesinde çok sayıda pankart açarak Koral Bozkurt’a “bizi bırakma” mesajı veren MTG taraftarı, asılsız haberlere de ciddi tepki göstermiş oldu.

07/03/2020 16:16
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TAGS: Mağusa Türk Gücü, koral bozkurt, mtg, başkan, spor, futbol, haber, kıbrıs
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