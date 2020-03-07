MTG Başkanının Yanında

Mağusa Türk Gücü lokalinin yenilenmesi sürecinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sezon sonu istifa edeceğini açıklayan Koral Bozkurt’a taraftar sahip çıktı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan, bu sezon şampiyonluğu için de gün sayan MTG camiası, her türlü fedakarlığı yapan Bozkurt’un istifa etmesini istemiyor.

Bugün oynanan Gönyeli maçı öncesinde çok sayıda pankart açarak Koral Bozkurt’a “bizi bırakma” mesajı veren MTG taraftarı, asılsız haberlere de ciddi tepki göstermiş oldu.

07/03/2020 16:16