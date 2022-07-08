MTG Bedis'te güç depoluyor

ads ads ads
08/07/2022

ads
ads
MTG Bedis'te güç depoluyor

Yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz Salı günü salonda başlayan Mağusa Türk Gücü, Bedis Ormanı'nda yapılan kros sonrası bayram tatiline girdi.

Son üç sezonun şampiyonu MTG, Ali Oraloğlu ve yardımcılarıyla hazırlıklarına bayram sonrası dört gün salon ile kros antrenmanlarıyla devam edecek ve saha çalışmalarına 18 Temmuz'da başlayacak.

Teknik heyetin programı doğrultusunda 8 hazırlık maçı planlanırken Ağustos ayının ilk haftasında Türkiye'de kamp yapılacak.

MTG, sezonun ilk resmi maçında 9 Eylül'de Doğan T.B. ile Süper Kupa Finalinde karşılaşacak.

08/07/2022 14:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: mtg, bedis
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.