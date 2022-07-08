MTG Bedis'te güç depoluyor

Yeni sezon çalışmalarına 5 Temmuz Salı günü salonda başlayan Mağusa Türk Gücü, Bedis Ormanı'nda yapılan kros sonrası bayram tatiline girdi.

Son üç sezonun şampiyonu MTG, Ali Oraloğlu ve yardımcılarıyla hazırlıklarına bayram sonrası dört gün salon ile kros antrenmanlarıyla devam edecek ve saha çalışmalarına 18 Temmuz'da başlayacak.

Teknik heyetin programı doğrultusunda 8 hazırlık maçı planlanırken Ağustos ayının ilk haftasında Türkiye'de kamp yapılacak.

MTG, sezonun ilk resmi maçında 9 Eylül'de Doğan T.B. ile Süper Kupa Finalinde karşılaşacak.

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08/07/2022 14:27