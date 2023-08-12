MTG Bolu'da güç depoluyor

Mağusa Türk Gücü'nün bir haftalık Bolu Gerede'deki kampı başladı.

Günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren sarı yeşillilerde teknik direktör Ali Oraloğlu ve dört yardımcısının nezaretinde 22 futbolcu çalışıyor.

Yabancı futbolcusu Dinopeter takıma önümüzdeki hafta ülkemizde katılacak. Santrafor mevkinde kullanılacak İkinci yabancı kontenjanı için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

Kafile başkanlığını Kemal Mahirel ile Çağrı Aktuğ'un yaptığı The Sing Hotel'deki tesislerde çalışmalarını sürdürecek MTG 18 Ağustos Cuma günü ülkemize dönecek.

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