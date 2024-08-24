MTG Canbulat Stadı İçin Gün Sayıyor

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24/08/2024

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MTG Canbulat Stadı İçin Gün Sayıyor

 

Mağusa Türk Gücü bu sezon maçlarını sentetik zeminli Canbulat Stadı'nda oynayacak. Sentetik zeminin  yıpranması ve hasar görmesi nedeniyle maçlarını yıllardır Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynayan MTG, ihalenin sonuçlanması ve yeni zeminin serilmesiyle mabedine dönmeye hazırlanıyor.

Kulübün kuruluş yıldönümü olan 17 Mart 2012 tarihinde ilk kez sentetik zeminle hizmete giren Canbulat Stadı sonrasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle sadece altyapı takımlarının kullandığı bir tesis olmuştu.

Yoğun şekilde çalışmaların sürdüğü Canbulat Stadı'nda  çizim işlemi önümüzdeki hafta tamamlanacak.

Tribünler ve soyunma odalarının elden geçirilmesi yanı sıra basın odasının iki yedek kulübesinin arasına yapılacağı açıklandı. 20 Eylül tarihinde başlayacak lig maçlarına kadar çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

24/08/2024 13:00
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TAGS: Mağusa Türk Gücü
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