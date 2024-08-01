MTG Canbulat Stadı'na dönmeyi planlıyor

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01/08/2024

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MTG Canbulat Stadı'na dönmeyi planlıyor

Mağusa Türk Gücü maçlarında Canbulat Stadı'nın kullanılması için düğmeye bastı.

Sentetik zemininin bozulması nedeniyle terk edilen Canbulat Stadı, ihale sürecinin tamamlanmasıyla yenilenmesi için çalışmalar başlatılıyor.

Lige kadar Canbulat Stadı'ndaki çalışmaların tamamlanması hedeflenirken teknik heyetle de görüşülerek bu konuyla ilgili son kararın üretileceği açıklandı.

MTG antrenmanlarını çim zemini olan Fikri Arkıner Tesisleri'nde yapıyor.

01/08/2024 00:01
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TAGS: MTG Canbulat Stadı’na dönmeyi planlıyor
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