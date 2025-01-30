MTG Canbulat Stadı'nda 9 Puan Kaybetti

Son 5 sezonun Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü Canbulat Stadı'nda oynadığı 8 maçta 9 puan kaybı yaşadı.

Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Karşıyaka ve Dumlupınar galibiyetleriyle başlayan, 4.haftadaki Yenicami maçıyla birlikte tarihi Canbulat Stadı'nda maçlarını oynama kararı alan sarı yeşilliler 8 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Deplasmanlarda ise 8 maçta 5 puan kaybeden MTG, 34 puanla M.Değirmenlik'in 5 puan gerisinde 2.sırada bulunuyor.

Ara transfer döneminde flaş transferlerle şampiyonluk kovalayan MTG, ikinci yarının ilk maçında Canbulat Stadı'nda Göçmenköy ile 2-2 berabere kalınca, teknik heyet ve futbolcuların da sentetik zeminden kaynaklanan sıkıntıları dikkate alınarak Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda ev sahibi maçlarını oynama kararı üretildi.

Ligin 18.haftasnda TH Dumlupınar ile 7 Şubat Cuma akşamı oynanacak müsabaka Dr.Fazıl Küçük Stadı'na alındı.