MTG Doukara İle İmzaladı

ads ads ads ads
29/08/2023

ads
MTG Doukara İle İmzaladı

Mağusa Türk Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı yeşilliler Dinopeter'den sonra ikinci yabancı futbolcu kontenjanını Moritanyalı santrafor Souleymane Doukara'dan yana kullandı.
Doukara, geçtiğimiz yıllarda Leeds ve Catania'da mücadele ettikten sonra Türkiye'de Antalyaspor, Osmanlıspor, Giresunspor ve son olarak Gençlerbirliği'nde forma giydi.
Golcü futbolcu başkan Koral Bozkurt ile sporcu sorumlusu Kemal Mahirel'in de hazır bulunmasıyla MTG'ye imza attı.

29/08/2023 16:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: MTG Doukara
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.