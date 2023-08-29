MTG Doukara İle İmzaladı

Mağusa Türk Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı yeşilliler Dinopeter'den sonra ikinci yabancı futbolcu kontenjanını Moritanyalı santrafor Souleymane Doukara'dan yana kullandı.

Doukara, geçtiğimiz yıllarda Leeds ve Catania'da mücadele ettikten sonra Türkiye'de Antalyaspor, Osmanlıspor, Giresunspor ve son olarak Gençlerbirliği'nde forma giydi.

Golcü futbolcu başkan Koral Bozkurt ile sporcu sorumlusu Kemal Mahirel'in de hazır bulunmasıyla MTG'ye imza attı.

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