MTG, Falyalı'yı unutmadı

Mağusa Türk Gücü’ne (MTG) zor dönemlerde güçlü destek veren, kulüp başkanlığı döneminde de, sonrasında da takımın yanında olan ve dün silahlı saldırı sonrasında yaşamını yitiren Halil Falyalı, kulübü tarafından unutulmadı.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2'nci Tur maçında bugün Baf Ülkü Yurdu deplasmanına giden takım, maç öncesi sahaya "Hiçbir zaman unutulmayacaksın... Büyük Başkan" yazılı pankartla çıktı.

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09/02/2022 15:08