MTG, Falyalı'yı unutmadı

Maç öncesinde takım sahaya “Hiçbir zaman unutulmayacaksın... Büyük Başkan" yazılı pankartla çıktı

ads ads ads ads
09/02/2022

ads
ads
ads
MTG, Falyalı'yı unutmadı

Mağusa Türk Gücü’ne (MTG) zor dönemlerde güçlü destek veren, kulüp başkanlığı döneminde de, sonrasında da takımın yanında olan ve dün silahlı saldırı sonrasında yaşamını yitiren Halil Falyalı, kulübü tarafından unutulmadı.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2'nci Tur maçında bugün Baf Ülkü Yurdu deplasmanına giden takım, maç öncesi sahaya "Hiçbir zaman unutulmayacaksın... Büyük Başkan" yazılı pankartla çıktı.

09/02/2022 15:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: MTG, Falyalı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.