MTG, Garga Arena'ya kondu

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23/08/2022

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MTG, Garga Arena'ya kondu

Yeni sezon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Mağusa Türk Gücü, Bolu kampı dönüşü antrenmanlarını Garga Arena'da yapmaya başladı.

Bolu Gerede'de bir haftalık kamp çalışması yapan ve TFF 3.Lig ekipleriyle oynadığı maçlarda göz dolduran sarı yeşilliler hazır hale gelen kendi tesislerinde antrenmanlarını sürdürecek.

Mağusa Türk Gücü, 24 Ağustos Çarşamba günü Cihangir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

MTG, sezonun ilk resmi maçını Süper Kupa Finalinde Doğan Türk Birliği ile 16 Eylül'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynayacak.

23/08/2022 18:18
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TAGS: MTG, Garga Arena’ya kondu
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