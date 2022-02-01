MTG Gençleri 16 maçta puan kaybetmedi, 105 gol kaydetti

AKSA A2 Süper Lig'de Mağusa Türk Gücü puan kaybı yaşamadan yoluna devam ediyor.

Ligde 16 hafta sonunda 48 puan toplayan sarı yeşilli gençler rakip filelere 105 gol bırakarak rekora doğru koşuyor.

Ezeli rakibi Y.Dumlupınar'ı 2-0 mağlup ederek ligde 2.mağlubiyeti tattıran MTG A2 Takımı, 6 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.

Altyapılara yapılan yatırımların meyvelerini toplayan MTG'de, A2 takımında maç başına 6.5 gol ortalamasına karşılık kalelerinde bu sezon 6 gol gördüler. Baran Derin gol krallığında kaydettiği 41 golle ilk sırada yer alıyor.

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01/02/2022 11:30