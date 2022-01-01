MTG Gençleri rekora koşuyor

AKSA Liglerinde ilk yarı sona ererken Süper Lig ve A2 Liglerinde Mağusa Türk Gücü lider bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonu play off sistemiyle son dakikada şampiyon tamamlayan MTG A2 Takımı bu sezon ligin ilk yarısında 15 maçını da kazanırken 100 gol barajını da geçti.

Teknik direktör Kamil Arifoğlu yönetimindeki sarı yeşilli gençler ligin ilk maçında Yonpaş Dumlupınar derbisini 1-0 kazanarak başladığı ilk yarıyı 103 golle tamamladı. Ligde takipçisi konumundaki Y. Dumlupınar da sonrasında 14 maçını kazanarak ilk yarıyı MTG'nin üç puan gerisinde bitirdi. Maç başına 7 gol ortalamasıyla müthiş bir istatistik yakalayan MTG'de gol krallığında ilk sırada yer alan Baran Derin 40 gol kaydetti.

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01/01/2022 12:13