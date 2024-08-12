MTG Gerede'de Güç Depoluyor

Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de gerçekleştirdiği kamp ile sürdürüyor.

Son beş sezonun lig şampiyonu MTG 10 Temmuz'da başladığı hazırlıklarında bir haftalık kamp ile tempo artırdı. Kafile başkanlığını sporcu sorumluları Kemal Mahirel ile Çağrı Aktuğ yapıyor.

Günde çift idman yapan sarı yeşilliler bugün Hacettepe ile 14 Ağustos Çarşamba günü de Çorluspor ile hazırlık maçları yapacak.

Yabancı futbolcu kontenjanında kampta orta alanda görev yapan Razak bulunuyor. Santrafor ile kanat forvet mevkilerinde forma giyen iki ismin önümüzdeki hafta ülkemize geleceği açıklandı.

Mağusa Türk Gücü kafilesi 16 Ağustos Cuma akşamı adaya dönecek.