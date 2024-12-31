MTG gücüne güç kattı
YAYIN TARİHİ:
31/12/2024
Mağusa Türk Gücü'nde Azerbaycan vatandaşı olan ve A2 takımında geçtiğimiz sezon üstün performansıyla göz dolduran Orkhan Aghazada'nın KKTC vatandaşlığı onaylandı.
2022 yılında Bostancı Bağcıl Kulübünde forma giymeye başlayan 20 yaşındaki futbolcu 2023-2024 sezonunda Mağusa Türk Gücüne transfer olmuştu. Sezon öncesi Göçmenköy ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde üstün performansıyla göz dolduran Orkhan, sarı yeşillilerin 3 yabancı hakkını kullanması nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Vatandaşlık işlemlerinin tamamlanmasıyla Orkhan ligin ikinci yarısında MTG kadrosunda yerli statüde forma giyebilecek.
YAYIN TARİHİ: