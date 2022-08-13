MTG, hazırlık maçında Osmaniyespor'la karşılaşıyor

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13/08/2022

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MTG, hazırlık maçında Osmaniyespor'la karşılaşıyor

Kamp çalışmalarını Bolu Gerede'de sürdüren Mağusa Türk Gücü, Türkiye 3.Lig ekiplerinden Osmaniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.
 Çalışmalarını ayni bölgede yapan TFF 3.Lig 3.grup temsilcisi renktaşı Osmaniyespor ile MTG'nin karşılaşması Kızılcahamam Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Zihni Temelci'nin takımı
Cihangir takımından ayrılan Zihni Temelci, Haziran ayında Osmaniyespor ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.
Geçtiğimiz sezon da 3.Lig'de mücadele eden Osmaniyespor, Yenicami'nin genç futbolcusu Asrın Sönmez ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

13/08/2022 12:01
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TAGS: MTG, smaniyespor
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