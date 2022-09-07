MTG hazırlık maçlarını tamamladı, gözünü Süper Kupa'ya dikti

Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarını da tamamladı.

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07/09/2022

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MTG hazırlık maçlarını tamamladı, gözünü Süper Kupa'ya dikti

Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarını da tamamladı.

Ülkemizde ve Bolu'daki kamp döneminde oynadığı hazırlık maçlarında mağlup olmayan sarı yeşillilerin son hazırlık maçı olarak programladığı M.A.Yeşilova karşılaşması Alsancak temsilcisinin sakat futbolcuları olduğu gerekçesiyle görüşme yapılarak iptal edildi.

Son üç sezonun lig şampiyonu olan, geçtiğimiz sezonu da 3 kupayla kapatan  MTG, bu sezona da Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyor.
 

16 Eylül Cuma gecesi Süper Kupa finalinde Atatürk Stadı'nda Doğan Türk Birliği karşısına çıkacak Türk Gücü hazırlıklarını teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde  tesisi Garga Arena'da sürdürüyor. 

Mehmet Erol'un kasığındaki sakatlık dışında sıkıntısı bulunmayan sarı yeşillilerde geçtiğimiz sezon çapraz bağı kopan ve operasyon geçiren Yusuf Beyazi'nin de ligin ilk haftalarında hazır olabileceği açıklandı.

07/09/2022 19:15
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TAGS: mağusa türk gücü
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