MTG, K.Kaymaklı maçında galibiyet peşinde

AKSA Süper Lig'in ilk 5 haftasında 7 puan toplayarak istediği başlangıcı yapamayan Mağusa Türk Gücü istikrarı bulma hedefinde. K.Kaymaklı ile 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak sarı yeşilliler 4 antrenmanla hazırlanacak.

Son iki sezonun şampiyonu MTG'de iki haftadır adalesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Sadık Balarabe takımla çalışmalara başladı. Mesarya maçında sakatlanan ve adalesinde yırtık tespit edilen Adil Uçar ile sarı kart cezalısı Mehmet Erol bu hafta kadroda yer almayacak.

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20/10/2021 17:51