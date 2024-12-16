MTG, Kenan Özer'in bonservisini aldı

Mağusa Türk Gücü, Türkiye Süper Ligi’nde Bodrum Futbol Kulübü’nde forma giyen Kenan Özer’in bonservisini, ülkemizde en son kayıtlı olduğu Tremeşeli Holding Dumlupınar Kulübü’nden aldı.

Bodrum FK'den ara transfer döneminde ayrılması gündemde olan, KKTC doğumlu ve yerli statüde oynama hakkına sahip Kenan Özer’in Türkiye ve ülkemiz kulüplerinden gelen transfer tekliflerinin yanı sıra Mağusa Türk Gücü yöneticileri ile de görüşmelerinin sürdüğü açıklandı.