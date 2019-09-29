MTG, Kendine Geldi: 1-4

Lige kötü bir giriş yapan Mağusa Türk Gücü, ilk galibiyetini Çetinkaya karşısında aldı.

Sarı yeşilliler, deplasmanda 4-1 kazanarak ilk üç puanını aldı. Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri Yasin Kurt, Peter Ebi, Dino Peter ve Uğur Gök kaydederken, Çetinkaya'nın tek golü Amani'den geldi. Çetinkaya futbolcusu Batuhan Calban, karşılaşmanın 8.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla birlikte Mağusa Türk Gücü puanını 4'e çıkarırken, Çetinkaya ise henüz puanla tanışamadı.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Fatih Bardakçıoğlu, Kerem Eran

Çetinkaya: Kani, Serkan, Batuhan, Tunç, Çağdaş, Doğukan, Hakan, Amani, Mustafa, Allen, Boniface

MTG: Ufuk, Yusuf, Halil, Mehmet, Yasin, Adil, Ünal, Uğur, Dino Peter, Peter Ebi, Mehmet

Goller: 22'Amani (ÇTSK), 8'Yasin Kurt, 46'Peter Ebi, 53'Dino Peter, 71'Uğur Gök (MTG)

Kırmızı Kart: 8'Batuhan Calban (ÇTSK)

Fotoğraf: FOTO USAL

29/09/2019 11:48