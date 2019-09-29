MTG, Kendine Geldi: 1-4
Mağusa Türk Gücü, ligin 3.haftasında deplasmanda karşılaştığı Çetinkaya'yı farklı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
29/09/2019
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Lige kötü bir giriş yapan Mağusa Türk Gücü, ilk galibiyetini Çetinkaya karşısında aldı.
Sarı yeşilliler, deplasmanda 4-1 kazanarak ilk üç puanını aldı. Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri Yasin Kurt, Peter Ebi, Dino Peter ve Uğur Gök kaydederken, Çetinkaya'nın tek golü Amani'den geldi. Çetinkaya futbolcusu Batuhan Calban, karşılaşmanın 8.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla birlikte Mağusa Türk Gücü puanını 4'e çıkarırken, Çetinkaya ise henüz puanla tanışamadı.
Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Fatih Bardakçıoğlu, Kerem Eran
Çetinkaya: Kani, Serkan, Batuhan, Tunç, Çağdaş, Doğukan, Hakan, Amani, Mustafa, Allen, Boniface
MTG: Ufuk, Yusuf, Halil, Mehmet, Yasin, Adil, Ünal, Uğur, Dino Peter, Peter Ebi, Mehmet
Goller: 22'Amani (ÇTSK), 8'Yasin Kurt, 46'Peter Ebi, 53'Dino Peter, 71'Uğur Gök (MTG)
Kırmızı Kart: 8'Batuhan Calban (ÇTSK)
Fotoğraf: FOTO USAL