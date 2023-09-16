MTG Kupalara Ambargo Koydu

Mağusa Türk Gücü son 4 sezonda kupalara ambargo koydu.

Türk Ocağı'nı Emre Özsin'in golleriyle 2-0 mağlup ederek BRT 60.Yıl Süper Kupası'nı kazanan MTG üst üste 3.kez bu kupayı müzesine götürmüş oldu.

12.'si oynanan Süper Kupa'yı Yenicami 5 kez müzesine götürürken, Mağusa Türk Gücü 4.kez bu kupayı kazandı. Çetinkaya iki kez, Türk Ocağı da bir kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.



Rekorların takımı

Geçtiğimiz sezonu seri şampiyonlukta 4.kez kazanarak Baf Ülkü Yurdu'nun rekorunu egale eden sarı yeşilliler 80 puanla puan rekoru ve üst üste 14 galibiyet alarak seri galibiyet rekorlarını kırmıştı.

Son 4 sezonda 3 kez Kıbrıs Kupası finali oynayan Türk Gücü bu kupayı da bu periyotta iki kez kazandı.

Son 4 sezon çıktığı Süper Kupa finallerinde 2019 yılında Yenicami'ye kaybeden sarı yeşilliler üst üste 3.kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Koral Bozkurt'un başkanlığında, Ali Oraloğlu'nun teknik direktörlüğünde hedef büyüten MTG'de bu sezon da rekorların kırılmasının hedeflendiği açıklandı.

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