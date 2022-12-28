MTG, liglerimizdeki seri galibiyet rekorunu egale etti

Mağusa Türk Gücü ilk yarının son haftasında M.A.Yeşilova'yı 3-1 mağlup ederek liglerimizdeki 13 maçlık seri galibiyet rekorunu egale etti.

2005 -2006 sezonunda üst üste 13 maçı kazanarak rekoru elinde bulunduran sarı yeşilliler bu sezonun ilk yarısında 2.haftadaki M. Değirmenlik maçındaki beraberlik sonrası 13 maçlık seri galibiyet elde etme başarısı gösterdi.

Pote'nin iki ve Uğur'un golleriyle M.A.Yeşilova'yı geçen Mağusa Türk Gücü bu rekoru egale etti. MTG, ikinci yarının ilk haftasında evinde Türk Ocağı'nı mağlup ederse rekoru kırmış olacak.

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28/12/2022 19:09