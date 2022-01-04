MTG salonda başladı

AKSA Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü ikinci yarı hazırlıklarına Fit Plus Fitness- Gym Salonunda başladı.

Kadrosuna Beninli golcü Mickael Pote'yi katan sarı yeşilliler iki günlük salon çalışmalarının ardından sahada antrenmanlara başlayacak.

MTG, 7 Ocak Cuma günü Acapulco Tesislerinde kampa girecek ve 29 Ocak tarihinde başlayacak ikinci yarıya kadar üç hazırlık maçı oynayacak.

Mağusa temsilcisinde sakatlıkları bulunan futbolcuların iyileşmesi yanında vatani görevlerini tamamlayan Şenol Şöför ile Mehmet Erol'un takımla birlikte çalışmalara katılması teknik direktör Ali Oraloğlu'nun yüzünü güldürdü.

Bu habere tepkiniz:



04/01/2022 19:21