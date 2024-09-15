MTG Süper Kupa'yı 5'ledi Yenicami'yi yakaladı

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15/09/2024

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MTG Süper Kupa'yı 5'ledi Yenicami'yi yakaladı

Lig ve Kıbrıs Kupası şampiyonlarının karşılaştığı Süper Kupa finallerinin 13.'sünü Mağusa Türk Gücü kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası yerine 2011 yılından itibaren organize edilmeye başlayan Süper Kupa'yı ilk iki sezon Çetinkaya müzesine götürdü. 2021 yılında covid nedeniyle futbola bir yıl ara verilmesi sonucu oynatılmayan Süper Kupa'yı Yenicami ile Mağusa Türk Gücü 5'er kez kazanmayı başardı. Türk Ocağı bir kez Süper Kupa'yı kazanırken MTG son 4 kupayı alarak Yenicami'yi yakaladı. Takımların Süper Kupa'yı müzelerine götürdüğü sezonlar şöyle;

Yenicami: (5)    2013, 2014, 2015, 2018, 2019

Mağusa Türk Gücü: (5)    2016, 2020,2022, 2023, 2024

Çetinkaya: (2)     2011, 2012

Türk Ocağı: (1)     2017

15/09/2024 14:53
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TAGS: MTG Süper Kupa’yı 5’ledi Yenicami’yi yakaladı
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