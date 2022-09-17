MTG, Süper Kupa'yı üçledi

Mağusa Türk Gücü son yıllarda kupaları toplamaya devam ediyor.

Son üç sezonun lig şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü, sezon önceleri organize edilen Süper Kupa'yı da son iki sezondur müzesine götürüyor.

Geçtiğimiz yıl Yenicami'yi mağlup ederek Süper Kupa'ya uzanan MTG, AKSA Süper Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nı da kazanarak sezonu üç kupayla kapatmıştı.

Atatürk Stadı'nda dün akşam sezonun ilk resmi müsabakasında karşılaştığı Doğan Türk Birliği'ni Mickael Pote ve Arif Uysal'ın golleriyle 2-0 mağlup eden sarı yeşilliler 2016 ve 2021 yıllarından sonra 3.kez, bu yıl Osman Uçaner adına düzenlenen Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.

2011 yılından itibaren organize edilmeye başlanan Süper Kupa'yı 5 kez Yenicami müzesine taşırken, MTG 3, Çetinkaya 2 ve Türk Ocağı bir kez kazanma başarısı gösterdi.

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17/09/2022 18:05