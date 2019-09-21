MTG tat vermiyor: 0-0

K-Pet Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü golsüz berabere kaldı.

Geçtiğimiz yılın lig ve kupa şampiyonu Mağusa Türk Gücü, ligin ikinci haftasında da galibiyetle ve golle tanışamadı. Geçtiğimiz hafta kendi yerinde Türk Ocağı'na 1-0 mağlup olan sarı yeşilliler, dün gece de deplasmanda ligin yeni ekibi Göçmenköy ile golsüz berabere kalarak iki haftada 5 puan kaybetti. Şampiyonluğun en büyük adayı olan MTG, kaybettiği puanlar ve oynadığı kötü oyunla taraftarını üzdü. Mağusa Türk Gücü ligin üçüncü haftasında deplasmanda Çetinkaya ile Göçmenköy ise deplasmanda Lefke ile karşılaşacak.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı , Olgun Canik, Hakan Gök, Serkan Şimşek

Göçmenköy: Ozan, Reşit, Rifat, Rahmi, Lawal, Ömer, Fikret(79-Neval), Mustafa(70'Erin), Okoli, Joseph, Ahmet Coşkun(70'Kadir)

MTG: Yusuf Yontar, Yasin, Yusuf Beyazi, Halil, Mehmet Erol, Adil, Ünal, Nevzat(83'Arif Uysal), Uğur(75'Peter Ebi), Dinopeter, Toma





21/09/2019 08:41