MTG tesisleşme adına düğmeye bastı 

Mağusa Türk Gücü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık görevine devam eden Koral Bozkurt tesisleşme konusunda düğmeye bastı.

MTG'yi kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü ve istikrarlı bir yapıya kavuşturma adına çalışmalarına hız vereceklerini belirten Bozkurt, rekorlarla kazanılacak sportif başarılar yanında kalıcı ve gençliğimize önemli kazanımlar getirecek tesislerin hayata geçirilmesi için Başbakan Ünal Üstel'den arazi talebinde bulunduklarını vurguladı. Koral Bozkurt şunları söyledi; “Mağusa’ya en modern Gençlik ve Spor Merkezi ve çağdaş bir stat kazandırmak için biz varız.

Bu merkezi tümüyle kendi imkanlarımızla yapmak için hazırız.

Tek talebimiz bizlere uygun arazinin verilmesidir; bu beklentimizi sayın Başbakana ilettik, ilgisinden dolayı mutlu olduk.

Dünyayla yarışmak için gençlerimiz en iyisini hak ediyor. Kararlıyız, başaracağız.”

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