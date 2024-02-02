MTG U16 futbolcuları Tuğra ile Mehmet Kuşadası'nda deneniyor

Mağusa Türk Gücü'nün U16 takımı futbolcuları Tuğra Necip Karabıyıklı ile Mehmet Türkoğlu, Kuşadası'nda Küçükadaspor Kulübünde denenmeye alındı.

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02/02/2024

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MTG U16 futbolcuları Tuğra ile Mehmet Kuşadası'nda deneniyor

Mağusa Türk Gücü'nün U16 takımı futbolcuları Tuğra Necip Karabıyıklı ile Mehmet Türkoğlu, Kuşadası'nda Küçükadaspor Kulübünde denenmeye alındı.

Küçükadaspor Teknik Direktörü Ergün Adnan Öztürk tarafından  antrenmana alınan iki genç isim için olumlu görüş verilirken antrenmanlara Pazar gününe kadar devam edecekleri ve kararın açıklanacağı belirtildi.

02/02/2024 16:00
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TAGS: MTG U16
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