MTG ve Yenicami kozlarını paylaşacak

Son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve Kıbrıs Kupası şampiyonu Yenicami, kozlarını KTFF Ahmed Sami Topcan Süper Kupa’da paylaşıyor.

2021 Ahmet Sami Topcan Süper Kupa maçı cuma gecesi Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. 2019-20 futbol sezonunda lig şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü ile aynı sezonun Kıbrıs Kupası sahibi Yenicami, yeni sezon öncesinde önemli bir sınav verecek.

Bu sezon KTFF’nin ilk ve en uzun süre başkanlığını yapan Merhum Ahmet Sami Topcan anısına yapılacak olan maç öncesinde takımların hazırlıkları da sürüyor. Mağusa Türk Gücü bu maç için Acapulco Otel’de kampa girdi. Sarı yeşilliler, çarşamba gününe kadar burada hazırlıklarını sürdürecek. Yenicami ise süper kupa hazırlıklarını Lefkoşa’da devam ettirecek.

Geçen sezon futbol organizasyonlarının iptal edilmesi sebebiyle yapılamayan Süper Kupa’da bugüne kadar en çok kupayı beş kezle Yenicami kazandı. 2011 yılından bu yana oynanan Süper Kupa’yı Çetinkaya iki, Mağusa Türk Gücü ile Türk Ocağı ise birer kez kazandı. Her iki takım Süper Kupa finalinde bir kez karşı karşıya gelirken, mücadelede Yenicami kupaya uzanan taraf olmuştu.

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07/09/2021 12:18