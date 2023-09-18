MTG web sitesinde form dolduran taraftarlara ücretsiz kombine

Mağusa Türk Gücü yönetimi taraftarlarına yönelik hizmetlerine yenisini ekledi.

Maçlarda taraftarlarını yanında görmek isteyen sarı yeşilliler web sitesinde form dolduranlara ücretsiz kombine kartı verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle;

" 2023/2024 rekorlar sezonuna yeni bir uygulama ile giriyoruz.

Bu yıl tüm iç saha maçlarımızda kombine kartlarımızı Mağusa Türk Gücü resmi web sitesindeki formu dolduran taraftarlarımız ücretsiz kombine kartı hediye olarak alabilir.

Yapmanız gereken magusaturkgucusk.com a girip çıkan formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Doldurduğunuz formdan sonra sizlere cep telefonunuza gelecek mesajla kartınızı gidip kulüpten teslim alabilirsiniz.

Rekorlar sezonunda takımının yanınıda olma zamanı . Haydi Mağusa

İletişin numarası : 0 (548) 830 19 45."