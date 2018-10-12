MTG yeni tesisine kavuştu

Koral Bozkurt ve yönetiminin göreve gelmesi ile güçlü bir kalkınma ve tesisleşme konusunda büyük işlere imza atan Mağusa Türk Gücü, 3 aydır yapımı süren yeni tesisine dün kavuştu.

Mağusa Türk Gücü yönetimi kararı ile yeni tesislerin adı Garga Arenaspor tesisleri olarak konuldu. Cumartesi günkü Binatlı maçı öncesi son antrenmanı yeni tesislerde yapan Mağusa Türk Gücü Binatlı maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeni tesislerdeki idmana Başkan Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Teknik patron ali Oraloğlu yönetiminde yeni tesislerinde gerçekleştirdiği idmanda futbolcuların moralli ve istekli oluşları gözlerden kaçmadı. Tempolu geçen idmanla birlikte Binatlı maçına hazır hale gelen Mağusa Türk Gücü’nde tek hedefin 3 puan olduğu ve bunun için sahada var güçleri mücadele edecekleri öğrenildi.