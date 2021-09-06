MTG'de Acapulco kampı başladı

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün Süper Kupa öncesi Acapulco kampı başladı.

Gazimağusa Dr. Küçük Stadı'nda 10 Eylül Cuma günü Yenicami ile karşılaşacak sarı yeşilliler ilk günü tek idmanla tamamladı.

Hem taktik antrenmanlar yapacak hem de toplantılarla maça hazırlanacak Mağusa ekibinde asker futbolcular Şenol Şöför ile Mehmet Erol kampa katılamadı.

Futbol Şube Sorumluları Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ'un kafile başkanlığındaki MTG, Ali Oraloğlu ve teknik ekibi yönetiminde Çarşamba günü kampı tamamlayıp son çalışmasını Mağusa'da yapacak. Sarı yeşilliler Perşembe günü de Grand Sapphire City Hotel'de kampa girecek.

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06/09/2021 21:35