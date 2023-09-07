MTG'de görev dağılımı yapıldı

Sezona "yeniden şampiyonluk ve yeni rekorlar" hedefi ile başlayan yeni Mağusa Türk Gücü yönetimi görev bölümü yaptı. Koral Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetimde, asbaşkanlık görevini Tanyel Bayraktaroğlu, 2'nci başkanlık görevlerini ise Onursal Bozkurt ve Gürkan Onalt yapacak. Genel sekreterlik görevini ise Koray Olurcan yürütecek.

Ardı ardına 5'inci şampiyonluğu hedefleyen ve Ali Oraloğlu yönetiminde güçlü bir kadro oluşturan MTG'de Kemal Mahirel, Çağrı Aktuğ, Kaan Güder ve Mehmet Akkent Futbol Şubesinde görev yapacak.

MTG’de yeni dönemde basın sözcüsü olarak görev üstlenen Fatih Özarman, ciddi bir motivasyonla görev dağılımını tamamlayarak kolları sıvadıklarını söyledi.

Özarman, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirterek, “Tecrübeli bir teknik adam ve şampiyonluğu bilen bir ekiple yola çıktık. Yönetim Kurulu olarak ortak bir amaç etrafında, tam bir görüş birliği içerisinde kenetlendik. Tarihi başarılarla dolu kulübümüze, yeni başarılar eklemek en önemli önceliğimiz” dedi.

Bozkurt: Bu yıl rekor yılı olacak

Koral Bozkurt, yeniden görev almasının ardından, kurumsallaşma konusunda da yeni adımlar atmak için kolları sıvadı. Tesisleşme, alt yapının güçlendirilmesi, gelir getirici yeni projelerin hayata geçmesi noktasında önemli adımlar atmaya hazırlanan Bozkurt, "Sahada bir an bile yarıştan kopmayacağız. Bunun yanında kulübümüzü geleceğe taşıyacak güçlü projeleri de ertelemeden hayata geçireceğiz" dedi.

Bozkurt başkanlığındaki yeni yönetim şöyle:

Koral BOZKURT BAŞKAN

Tanyel BAYRAKTAROĞLU AS BAŞKAN

Onursal BOZKURT 2.BAŞKAN

Gürkan ONALT 2.BAŞKAN VE FUTBOL ŞUBE

Koray OLURCAN GENEL SEKRETER

Mehmet SABANCI MUHASİP

Kemal MAHİREL FUTBOL ŞUBE

SAĞLIK, SAHALAR VE SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

Çağrı AKTUĞ FUTBOL ŞUBE VE SAĞLIK SORUMLUSU

Kaan GÜDER FUTBOL ŞUBE VE HUKUKİ İŞLER

Mehmet AKKENT FUTBOL

ŞUBE Özder FİDANER KURUMSAL YAPI VE DIŞ İLİŞ. SORUMLUSU

Erhan KARA TARAFTAR SORUMLUSU

Fikri ARKINER REKLAM SORUMLUSU

Fatih ÖZARMAN LOKAL VE BASIN SORUMLUSU

Mehmet Özden DURDU REKLAM VE FEDERASYON TEMSİLCİSİ

Derviş BAYRAKTAR REKLAM VE SOSYAL İŞLER ALTYAPIDAN SORUMLU

ALT YÖNETİM

Mehmet TERAZİLİ ALTYAPI U-19 YÖNETİCİSİ

Mehmetali ULUÇAĞ ALTYAPI U-16 YÖNETİCİSİ

Mustafa BİRAN ALTYAPI U-14 YÖNETİCİSİ

Hakan ŞEREN ALTYAPI AKADEMİ

Akın KAVAZLAR ALTYAPI AKADEMİ

Kemal MANALI ALTYAPI AKADEM