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MTG'de Hedef Galibiyet

K-Pet Süper Ligi’nde bu sezon şampiyonluk hedefleyen son şampiyon Mağusa Türk Gücü ligin 5. Haftasında Küçük Kaymaklı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

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10/10/2019

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MTG'de Hedef Galibiyet

Teknik Direktör Ali Oraloğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Mağusa Türk Gücü’nde hadef maçtan galibiyetle ayrılarak yükselişi sürdürmek.

Ligde 7 puan ve averajla beşinci sırada yeralan Mağusa Türk Gücü, kendi gibi 7 puanı bulunan Küçük Kaymaklı deplasmanında galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Küçük Kaymaklı ise kendi evinde oynayacak olmanın avantajını da kullanarak maçtan 3 puan koparma hedefinde. İki takımın da beraberlik düşünmediği karşılaşma Cumartesi günü Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.

10/10/2019 08:26
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TAGS: mtg, mağusa türk gücü, küçük kaymaklı, haber kıbrıs
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