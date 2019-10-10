MTG'de Hedef Galibiyet

Teknik Direktör Ali Oraloğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Mağusa Türk Gücü’nde hadef maçtan galibiyetle ayrılarak yükselişi sürdürmek.

Ligde 7 puan ve averajla beşinci sırada yeralan Mağusa Türk Gücü, kendi gibi 7 puanı bulunan Küçük Kaymaklı deplasmanında galip gelmenin hesaplarını yapıyor.

Küçük Kaymaklı ise kendi evinde oynayacak olmanın avantajını da kullanarak maçtan 3 puan koparma hedefinde. İki takımın da beraberlik düşünmediği karşılaşma Cumartesi günü Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.

10/10/2019 08:26