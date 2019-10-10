MTG'de Hedef Galibiyet
K-Pet Süper Ligi’nde bu sezon şampiyonluk hedefleyen son şampiyon Mağusa Türk Gücü ligin 5. Haftasında Küçük Kaymaklı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
10/10/2019
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Teknik Direktör Ali Oraloğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Mağusa Türk Gücü’nde hadef maçtan galibiyetle ayrılarak yükselişi sürdürmek.
Ligde 7 puan ve averajla beşinci sırada yeralan Mağusa Türk Gücü, kendi gibi 7 puanı bulunan Küçük Kaymaklı deplasmanında galip gelmenin hesaplarını yapıyor.
Küçük Kaymaklı ise kendi evinde oynayacak olmanın avantajını da kullanarak maçtan 3 puan koparma hedefinde. İki takımın da beraberlik düşünmediği karşılaşma Cumartesi günü Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.