MTG'de Koral Bozkurt'a güvenoyu

Mağusa Türk Gücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek başkan adayı olan Koral Bozkurt üyelerden onay alıp yeni dönemde de göreve yenilenen yönetimiyle devam edecek

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen kurulda faaliyet ve mali raporlar aklandı.

Sunulan tüzük değişiklikleri maddeleri de onaylanırken üye aidatları asgari ücrete göre belirlenecek. Üye sayısının artırılması ve yönetim kurulunun oluşumu noktaları adına da maddeler düzenlenirken daha çağdaş bir yönetim anlayışına imkan yaratıldı.

Tek başkan adayı olan Koral Bozkurt üyelerden onay alırken büyük hedeflerin kovalanacağını, rekorlarla yollarına devam edeceklerini, uzun vadeli projelerin planlandığını, tesisleşme adına da önemli adımlar planlandığının müjdesini verdi.



Mağusa Türk Gücü'nde Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Gürkan Onalt, Mehmet Sabancı, Çağrı Aktuğ, Kemal Mahirel, Tanyel Bayraktaroğlu, Aşkın Kavazlar, Derviş Bayraktar, Erhan Kara, Fatih Özerman, Fikri Arkıner, Kaan Güder, Koray Olurcan, Mehmet Akkent, Mehmet Özden Durdu, Mehmet Terazili, Mehmetali Uluçağ, Mustafa Biran, Onursal Bozkurt, Özder Fidaner.