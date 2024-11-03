MTG'de Pote ile yollar ayrıldı

Mağusa Türk Gücü'nde Mickael Pote ile yolların ayrıldığı açıklandı. Teknik direktörlük belgesi olmadığı için tercüman olarak sahada yer alan, takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Pote ile Gönyeli maçı sonrası başkan Koral Bozkurt görüşme yaptı.

MTG'den yapılan açıklama şöyle; "Geçmiş yıllarda futbolcumuz şampiyonluklar yaşadığımız şimdiki teknik heyette görev yapan Pote'yle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı kamuoyuna bildiririz.

Pote ve beraberindeki Tercüman Rohat'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."