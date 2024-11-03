MTG'de Pote ile yollar ayrıldı

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03/11/2024

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MTG'de Pote ile yollar ayrıldı

 

Mağusa Türk Gücü'nde Mickael Pote ile yolların ayrıldığı açıklandı. Teknik direktörlük belgesi olmadığı için tercüman olarak sahada yer alan, takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Pote ile Gönyeli maçı sonrası başkan Koral Bozkurt  görüşme yaptı.

MTG'den yapılan açıklama şöyle; "Geçmiş yıllarda futbolcumuz şampiyonluklar yaşadığımız şimdiki teknik heyette görev yapan Pote'yle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı kamuoyuna bildiririz.

Pote ve beraberindeki Tercüman Rohat'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

 

03/11/2024 19:34
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TAGS: MTG’de Pote ile yollar ayrıldı
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