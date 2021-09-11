MTG'de Sadık Balarabe dönüyor

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11/09/2021

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MTG'de Sadık Balarabe dönüyor

Süper Kupa ile moral bulan son iki sezonun  lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü, lisanslı oyuncusu olan ve İngiltere'de bulunan Sadık Balarabe'yi bu sezon kadrosunda tutacak. Bunun yanında yurt dışından dönerek karantina sürecinde olan Lawrence Ogbe de takıma katılacak.
 2018-2019 sezonunda kazanılan çifte şampiyonluğa önemli katkı koyan yerli statüsündeki Sadık Balarabe'yle anlaşmaya varan kulüp başkanı Koral Bozkurt, golcü ismin hazır olduğunu ve önümüzdeki hafta ülkemize geleceğini açıkladı.Bozkurt, bu sezon geniş kadronun önemine dikkat çekerek Sadık ile Lawrence'ın kadro derinliğini artıracağını söyledi.
 MTG Başkanı Koral Bozkurt, takımlarının  her geçen gün üzerine koyarak ilerlediğini, Süper Kupa ile başladıkları sezonda lig şampiyonluğu ve Kıbrıs Kupası'nı da müzelerine götürmeyi hedeflediklerini  belirtti.

11/09/2021 10:41
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TAGS: MTG, Sadık Balarabe, spor, futbol
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