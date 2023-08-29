MTG'de tek aday Koral Bozkurt

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29/08/2023

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MTG'de tek aday Koral Bozkurt

Mağusa Türk Gücü'nde yarın yapılacak olağan genel kurulda tek başkan adayı Koral Bozkurt bulunuyor. 
Kulüp lokalinde saat 19.00'da başlayacak kurulda divan başkanlığının oluşumu sonrası faaliyet ve mali raporların sunulup aklanması, tüzük değişiklikleri, başkanlık seçimi ve dilek temenniler gündem maddeleri bulunuyor.

Bozkurt: Hedefler bitmez, önümüzdeki 5 yılı planlıyoruz
Son 4 sezonun lig şampiyonluğunda başkanlık görevinde bulunan ve seri şampiyonluk, seri galibiyet ve puan rekorlarıyla 3.yıldızı takarak başarı zincirine eklemeler yapan  Koral Bozkurt uzun vadeli hedeflerle önümüzdeki 5 yılın planlarını yaptıklarını ve  MTG'de hedeflerin bitmediğini söyledi.
Futbolcularıyla 5-6 sezonluk anlaşmalar yaptıklarını, tüm kupalara talip olduklarını belirten Bozkurt yeni dönemde tesisleşme atağı da yapacaklarını açıkladı.
Garga Arena'nın antrenman sahası sorunlarını çözdüğünü söyleyen Koral Bozkurt, arazi konusunda görüşmelerin sürdüğünü, sırada sosyal tesis ve stat yapılması olduğunu vurguladı. 
Bozkurt "Tüzük değişiklikleriyle  yönetim kurulunda yeni bir yapılanmaya gitmeyi, üye sayımızı artırarak aidatları düzenlemeyi, daha çağdaş bir yapıya kavuşmayı planlıyoruz" dedi.

29/08/2023 20:28
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TAGS: MTG’de tek aday Koral Bozkurt
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