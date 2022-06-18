MTG'de teknik heyet ve hazırlık programı belirlendi 

Mağusa Türk Gücü'nde yeni sezona yönelik hazırlık programı belirlenirken teknik heyet de netleşti.

Son üç sezonda şampiyonluklara ambargo koyan sarı yeşillilerde Ali Oraloğlu'nun teknik heyetinde değişiklik yaşandı. Kondisyoner Hasan Maydon iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrılırken yerine Çağrı Koçak getirildi.

Yardımcı antrenörler Serkan Ekşici, Ömer Yalçıner ve kaleci antrenörü Memiş Nay ile sezon planlamasını yapan Ali Oraloğlu, 4 Temmuz'da sezonu açacaklarını, 8 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Ağustos ayının ilk haftası kamp yapacak olan MTG, 9 Eylül'de Doğan T.B. ile oynanacak Süper Kupa finaline hazır olmaya çalışacak.

Mustafa Salk ve Isaac'ten sonra transferlere devam

Serbest transfer hakları olan Adil ile Halil Uçar kardeşler ile kaleci Yusuf Yontar'ın ayrılmasından sonra M.A. Yeşilova'dan Mustafa Salk ile B. Bağcıl'dan Isaac Owusu'yu kiralık olarak kadrosuna katan MTG, kaleci transferi için görüşmeler yapıyor. Bonservisi elinde olan Eray Vudalı ile de ilgilenen Mağusa temsilcisinde çapraz bağ ameliyatları nedeniyle 6 ay takımdan uzak kalan Yusuf Beyazi ile Uvanç Recaioğlu da çalışmalara başlayacak.

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18/06/2022 22:38