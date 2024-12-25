MTG'de transfer trafiği hızlandı

Son beş sezonun Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nde ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verildi.

Sezon başında transfer ettiği iki yabancı futbolcusu Rashad Muhammed ile Opa Nguette'yi ülkelerine gönderen sarı yeşilliler eski futbolcusu Dinopeter'i ülkemize getirdi. Santrafor mevkisinde görev yapan Nijeryalı Andy Okpe de takımla çalışmalara devam ediyor.

Yerli statüde forma giyen Sadık Balarabe de ligin ikinci yarısında forma giyecek.

TH Dumlupınar'dan bonservisi alınan Kenan Özer'in Bodrum FK'nden ayrılma aşamasında olduğu açıklanırken, Türkiye'de bazı kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, tecrübeli futbolcunun MTG'ye transferinin önümüzdeki hafta netlik kazanabileceği belirtildi.