MTG'de yol haritası çizildi

Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

İki haftalık salon çalışmalarının ardından Pazartesi gününden itibaren Canbulat Stadı'nda antrenmanlarını sürdüren sarı yeşillilerde kamp ve hazırlık maçı programı da netleşti.

Son üç sezonun şampiyonu olan ve sezonun ilk resmi maçını Süper Kupa'da 9 Eylül'de Doğan T.B. ile oynayacak MTG, 8 hazırlık maçı yapacak.

Önümüzdeki hafta Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde izokinetik testler yapılarak sonuçlara göre futbolculara özel programlar uygulanacak.

Bolu kampı dönüşü Garga Arena'ya girilecek

İlk hazırlık maçını Gençler Birliği ile 6 Ağustos'ta oynayacak Türk Gücü, 11-18 Ağustos tarihlerinde Bolu Gerede'de kamp yapacak.

Kamp tarihine kadar Canbulat Stadı'nda çalışmayı planlayan sarı yeşilliler kulübün tesisi olan Garga Arena'nın çim zemininin Ağustos ayı ortasında hazır olması beklendiğinden kamp dönüşünde çalışmalarına tesislerinde devam edecek.

Pote saha çalışmalarıyla başladı

Beninli yıldız golcüsü Mickael Pote hafta başında ülkemize dönerek saha çalışmalarına katıldı.

Mustafa Salk, Eray Vudalı ve Isaac Owusu'yu kadrosuna katan MTG, A2 takımından Baran Derin, Mehmet Yardımcı ve Ökkeş Can Acet ile kaleciler Selahattin Akan ve Ferhat Çakan da A takımla çalışmalara katılıyor.

Bu habere tepkiniz:



22/07/2022 20:28