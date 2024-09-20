MTG'den aynı tarife

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20/09/2024

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MTG'den aynı tarife

AKSA Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü Atatürk Stadı'nda Göçmenköy'ü 2-1 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Süper Kupa'da ayni sonuçla rakibini mağlup eden sarı yeşilliler  mqçın ilk yarısını Şenol'un golüyle 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda düşük tempo karşılıklı gollere kadar sürdü. 79.dakikada Bünyamin Ayaz'ın golüyle farkı ikİye çıkaran MTG'ye karşı Göçmenköy Exauce Mbou'nun golüyle farkı bire indirdi. Son dakikakarda iki takımın çabası sonucu değiştirmedi ve MTG sahadan 2-1 galip ayrıldı.

20/09/2024 21:46
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TAGS: MTG’den aynı tarife
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