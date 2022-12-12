MTG’den “efsane başkanlarına” geçmiş olsun mesajı

Mağusa Türk Gücü (MTG), trafik kazası geçiren başkanları Koral Bozkurt için “geçmiş olsun” mesajı yayınladı.

İşte o açıklama:

“Mağusa Türk Gücü’ne yeniden altın yıllarını yaşatan, başkan olarak efsanelerimiz arasında yerini alan Koral Bozkurt, geçirmiş olduğu talihsiz kaza nedeniyle hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Büyük bir kazayı, küçük yaralarla atlatan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçta başkanımızı yanımızda görmek istiyoruz. Yeni bir şampiyonluğa yürüdüğümüz bu sezonda, başkanımızı güçlü bir şekilde takımızın başında olması en büyük dileğimiz. Geçmiş olsun Koral başkan…”

Bu habere tepkiniz:



12/12/2022 21:56