MTG’den Fikri Arkıner’e vefa 

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Fikri Arkıner’i MTG bu yıl formalarında yaşayacak.

Uzun yıllar yönetimde yer alan ve son beş şampiyonlukta payı bulunan Arkıner için bu sezona özel anı forması ile sahaya çıkılacak.

Geçtiğimiz sezon Şampiyon Melekler’e vefasını gösteren ve formalarında şampiyonluğa koşan MTG, bu yıl da Fikri Arkıner anısına formasının arkasında FA Kebap logosunu taşıyacak.

MTG Başkanlığına yeniden seçilen Koral Bozkurt’un ilk icraatlarından biri yeniden vefa oldu.

Arkıner’in Mağusa’ya kazandırdığı FA Kebap markası, yeni sezonda “Arkıner’e vefa” kapsamında formaların sırtında yer alacak.

Mağusa Türk Gücü yönetimi geçtiğimiz aylarda aldığı karar uyarınca tesislerine de Fikri Arkıner Antrenman Tesisleri ismini vermişti.