MTG'den Mickael Pote bombası

AKSA Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak bitiren Mağusa Türk Gücü yabancı transferinde Mickael Pote ile anlaştı.

Yabancı futbolcusu Kossi ile yolların ayrılması kararı alan sarı yeşilliler Türkiye 1. Ligi'nde iki kez gol krallığı bulunan Beninli golcü Pote'yi ülkemize getirdi.

Adana Demirspor'da öne çıkan, Erzurumspor ve Bandırmaspor yanında Güney Kıbrıs'ta da forma giyen Mickael Pote, bu sezon Menemenspor'da yer alıyordu.

Mağusa Türk Gücü Kulübü Başkanı Koral Bozkurt kariyerli bir golcüyü kadrolarına kattıklarını, bu zor sezon sonunda üst üste 3.şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Devre arası hazırlıklarını MTG'de sürdürecek olan Pote, 29 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ligin 2.yarısında sarı yeşilli formayı giyecek.

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26/12/2021 16:28