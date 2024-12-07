MTG’den Olaylara Dair Açıklama: ''Yaşananları Tasvip Etmiyoruz, Üzgün ve Rahatsızız''

Mağusa Türk Gücü (MTG), 5 Aralık 2024 Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanan ÇTSK-MTG maçı sırasında yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. MTG Basın Sözcüsü Derviş Doğan imzasıyla yapılan açıklamada, olaylardan dolayı son derece üzgün ve rahatsız oldukları ifade edildi.

Açıklamada, bazı spor yazarlarının ifadelerinin taraftarları rencide ettiği belirtilerek, bu durumun genç taraftarlar arasında heyecanla gelişen uygunsuz söylemlere neden olduğu dile getirildi. Ancak MTG Başkanı Koral Bozkurt’un olaya anında müdahale ettiği vurgulandı.

"Kulübümüze Mal Edilmesini Kabul Etmiyoruz"

Doğan, yaşananları tasvip etmediklerini açıkça ifade ederek, bu olayların kulübe mal edilmesini kabul etmediklerini belirtti. "MTG ailesi olarak bu orantısız tavrın kulübümüze bağlanmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. MTG gibi Kıbrıs Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmış bir camiaya bu olayları mal etmek kimsenin hakkı değildir," denildi.

Son olarak MTG'nin büyük bir camia olarak barış, saygı ve fair play ilkelerine bağlı kalmaya devam edeceği kaydedildi.