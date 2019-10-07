MTG'den Tarihi Zafer: 8-0
Mağusa Türk Gücü, ligin 4.haftasında konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu'nu 8-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.
07/10/2019
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K-Pet Süper Ligde son Şampiyon Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu adeta gole doyurdu ve Uğur Gök’ün 3 gol attığı maçta rakibini 8-0 mağlup etti.
Baf Ülkü Yurdu ise rakibine hiç direnç gösteremedi ve sahadan tarihi bir farkla ayrılmak zorunda kaldı. Mağusa Türk Gücü bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu ise 3 puanda kaldı.
Yer: Canbulat Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Ali Akçınar, Cemal Sakallı, Serkan Şimşek
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yasin, Y.Beyazi, H.Uçar, M.Erol, M.Gürlü, Ünal (Dk.56 Adil) Nevzat (Dk.63 Arif) Dinopeter, Uğur (Dk.68 Zokou) Peter Ebi
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Lanre, A.Hatay, Atanda, Azat (Dk.76 Metin), Erkan (Dk.67 Fikri) Adetu, Hasan, İ.Hatay, Yankı (Dk.74 Mustafa) Mustafa
Goller: Dk.10,41,65 Uğur Gök, Dk.33,84 Peter Ebi, Dk.49 Nevzat Duran, Dk.78,88 Arif Uysal (MTG)