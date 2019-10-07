MTG'den Tarihi Zafer: 8-0

K-Pet Süper Ligde son Şampiyon Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu adeta gole doyurdu ve Uğur Gök’ün 3 gol attığı maçta rakibini 8-0 mağlup etti.

Baf Ülkü Yurdu ise rakibine hiç direnç gösteremedi ve sahadan tarihi bir farkla ayrılmak zorunda kaldı. Mağusa Türk Gücü bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu ise 3 puanda kaldı.