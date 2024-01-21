MTG'li Doukara'nın çabası Moritanya'ya yetmedi

Mağusa Türk Gücü'nün Moritanya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden futbolcusu Souleymane Doukara, D Grubundaki ikinci maçta Angola karşısında forma giydi.

Maça 59.dakikada giren Doukara'nın performansı Moritanya'nın sahadan 3-2 mağlup ayrılmasına yetmedi.

İlk maçta da Burkina Faso'ya mağlup olan Moritanya grubunda son sırada bulunuyor. Güçlü rakibi Cezayir ile 23 Ocak Salı günü karşılaşacak Moritanya zoru başarıp galip gelerek en iyi üçüncüler arasına girmeyi ve ikinci tura yükselmeyi hedefliyor.

Moritanya'nın elenmesi durumunda Souleymane Doukara ülkemize dönecek ve MTG'nin 2.yarıdaki ilk maçında Çetinkaya karşısında forma giyebilecek.

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